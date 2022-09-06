قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الانتقالي ومسلحي القاعدة بجنوب اليمن

أفاد مصدر أمني يمني بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات بين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وعناصر مسلحة في محافظة أبين، بجنوب البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مسلحين من تنظيم القاعدة، شنوا هجوماً على نقطة أمنية بمنطقة الخشعة بمديرية أحور، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما أسفر عن مقتل قائد الكتيبة الأولى باللواء الأول مكافحة إرهاب، ياسر أبو شايع، وعدد من مرافقيه".

وأوضح المصدر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجانبين عقب الهجوم، وقد "أسفرت عن مقتل ستة من عناصر القاعدة، فيما لاذ الباقون بالفرار".

وتسيطر القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على محافظة أبين، بعد أن أجبرت قوات الجيش الحكومي بالانسحاب منها الشهر الماضي.

وتنتشر عناصر تنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة أبين، رغم إعلان قوات الحزام الأمني "تطهير المحافظة من تلك العناصر بعد عمليات عسكرية نفذتها سابقاً".

وسبق أن شنت عناصر تنظيم القاعدة، العديد من الهجمات في أبين، استهدفت عناصر في الجيش والأمن، وقوات الحزام الأمني، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.