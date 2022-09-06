السعودية وزيمبابوي يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد قطان مع رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

واستقبل رئيس زيمبابوي، وفقًا لقناة الإخبارية السعودية اليوم الثلاثاء، المستشار السعودي أحمد قطان في القصر الرئاسي بالعاصمة هراري، تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل قطان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب زيمبابوي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

من جهته، أبدى الرئيس الزيمبابوي دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض (إكسبو 2030) في مدينة الرياض، معربا عن ترحيبه بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة".