ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد قرار أوبك بلس خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، على خلفية قرار تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط خفض الإنتاج اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، مع استمرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع بنسبة 1ر4% خلال التعاملات ليتجاوز مستوى 90 دولار للبرميل قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه مع تقدم التعاملات.

وقرر تجمع أوبك بلس المكون من أكثر من 20 دولة نفطية اليوم خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل، بعد شهور عديدة من الزيادة المطردة للإنتاج، كان أخرها قرار التجمع في مطلع أغسطس الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

وأكدت المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إن قرار تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط اليوم الاثنين أول خفض لإنتاج التجمع منذ أكثر من عام يؤكد جديته في إدارة أسواق النفط الخام ورغبته في القيام بتحركات استباقية في السوق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي قوله في مقابلة اليوم الاثنين إن قرار أوبك بلس "تعبير عن الرغبة في استخدام كل الأدوات المتاحة لدينا" في إدارة سوق النفط الخام العالمية، وذلك بعد قرار أوبك بلس اليوم خفض إنتاج الدول الأعضاء بمقدار 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول الشهر المقبل، بعد شهور عديدة من زيادة الإنتاج بشكل مطرد.

كنما نقلت بلومبرج عن إيملي أشفورد المحلل في بنك ستاندرد تشارترد البريطاني القول إن قرار أوبك بلس في الشهر الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط كان استجابة لمطالب المستهلكين وقرار خفض الإنتاج اليوم يأتي استجابة لمخاوف المنتجين.

وأضاف أن المراجعة الشهرية لمستويات الإنتاج تتيح لأوبك بلس تعديل مستويات الإنتاج بنسب بسيطة مع الاستجابة لحالة السوق.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 3ر2% إلى 83ر88 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 9ر2% إلى 74ر95 دولار للبرميل تسليم نوفمبر الماضي.