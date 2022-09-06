أتلتيكو توكومان يتصدر الدوري الأرجنتيني بتعادل سلبي مع بانفيلد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتلى فريق أتلتيكو توكومان صدارة الدوري الأرجنتيني المممتاز لكرة القدم بعدما تعادل مع بانفيلد سلبيا صباح الثلاثاء في ختام المرحلة السابعة عشر من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب جودوي كروز على أرسنال ساراندي 1 / صفر وتعادل ديفينسا خوستيكا مع سان لورينزو سلبيا.

ورفع أتلتيكو توكوومان رصيده إلى 33 نقطة ليحتل الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام خيمناسيا لابلاتا، كما ارتفع رصيد بانفيلد إلى 19 نقطة في المركز العشرين.

وتغلب جودوي كروز على أرسنال ساراندي بهدف وحيد سجله مارتن أوخيدا بعد ثماني دقائق فقط من مباراة الفريقين.

وارتفع رصيد جودوي كروز إلى 31 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد أرسنال ساراندي عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتعادل ديفينسا خوستيكا مع سان لورينزو سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي والعشرين مقابل 25 نقطة لسان لورينزو في المركز التاسع.