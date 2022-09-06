رئيس قومي البحوث يؤكد الاهتمام الكبير بقضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة

أكد رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتور محمد هاشم، أن المركز يولي اهتماما كبيرا بقضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة من خلال العديد من الأبحاث والمشروعات التطبيقية في كافة المجالات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وأشار هاشم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يتم العمل بالمركز على مواجهة آثار التغيرات المناخية اعتمادا على ستة محاور بحثية هي الطاقة، الصحة، إدارة المياه، التنوع البيولوجي، التغيرات المناخية والنمذجة الرياضية، الصناعة.

ولفت إلى أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بمواجهة آثار التغيرات المناخية وبحث تأثيرها على مختلف القطاعات تم إنشاء (مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة) بالمركز والذي يتكون مجلس إدارته من العديد من الوزارات المعنية والجامعات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والدولية وكذلك مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة.

من جانبه، قال الدكتور أشرف شعلان مدير المركز إن مركز التميز للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة يلعب دورا أساسيا لاعتماد منهجيات قائمة على نتائج الأبحاث والدراسات والتخفيف من حدتها وذلك لتقليل الآثار البيئية المترتبة على ظاهرة الاحترار العالمي (الاحتباس الحراري) والتخفيف من حدتها.

وأضاف شعلان أن الدراسات والمشروعات البحثية بالمركز تقترح حلولا واقعية للمساعدة في إجراءات التكيف والتخفيف من مستويات آثار التغيرات المناخية للحد من الأضرار المتوقعة.

وأوضح أنه تم إنشاء مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة وهيئة "الكومساتس" الدولية ومعهد الصين للتغيرات المناخية.

وشدد شعلان على ضرورة تضافر الجهود والآأراء والخبرات المتنوعة في قضية التغيرات المناخية للحد من هذه المؤثرات والمشاكل المتتابعة الناجمة عنها والمساهمة العلمية في صنع القرار والمساهمة في تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030و كذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

بدورها، أشارت الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للتغيرات المناخية، إلى أنه في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ تنظم إدارة النشر والإعلام بالمركز يوم الأحد القادم الصالون العلمي الأول لعرض عن دور المركز في مجابهة التغيرات المناخية عن طريق إيجاد الحلول من المحاور البحثية المختلفة للحد من هذه الظاهرة.

وأوضحت عبد الجواد أن أولى فعاليات الصالون العلمي حلقة نقاشية يحاضر فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين بالمركز عن التغيرات المناخية أسبابها وما تسببه من أضرار جسيمة و كيفية مجابهتها وتسلط الضوء على أهم محور في تلك القضية وهو محور الطاقة.

من جابه، أكد الدكتور حمدي الغيطاني عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز أنه سيتم خلال فعاليات الصالون العلمي عرض أهم الحلول الفعلية التي نجح باحثي المركز في التوصل إليها في مجالات الطاقة المتعددة المصادر والعمل على دراسة التطبيقات المختلفة للبحث عن مصادر مستدامه للطاقة للتقليل من الانبعاثات الحرارية والتي تعتبر مصدر رئيسي للاحترار العالمي منذ بداية الثورة الصناعية وحتى الآن.

ولفت الغيطاني إلى أنه سيتم عرض الدراسات والأبحاث التي تم التوصل إليها بالتعاون مع مجموعه من المعاهد البحثية بالمركز القومي للبحوث وهي معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة ومعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية ومعهد البحوث الزراعية والبيولوجية ومعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية ومعهد التقنيات الحيوية.