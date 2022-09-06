المبعوث الأممي إلى اليمن يختتم زيارة إلى إيران لبحث تمديد الهدنة

اختتم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج اليوم الاثنين، زيارة رسمية استغرقت بضعة أيام إلى إيران، في مسعى لتمديد الهدنة الإنسانية التي تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل.

وقال بيان مقتضب لمكتب المبعوث، "إن جروندبرج التقى خلال الزيارة بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، وكبار المسؤولين الإيرانيين، لمناقشة الجهود المبذولة لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن، والديناميات الإقليمية الحالية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كانت جماعة أنصار الله الحوثية، قالت السبت الماضي، إن رئيس وفدها، محمد عبدالسلام، تلقى اتصالا من كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، حول مستجدات الأوضاع في اليمن.

وقال عبدالسلام، وفقاً لقناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، "إن وقف إطلاق النار مرهون بوفاء الطرف الآخر(الحكومة الشرعية والتحالف) بالتزاماته في إنهاء الحصار ودفع رواتب الموظفين".

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع تبادل أطراف الصراع، الاتهامات بشأن ارتكاب خروقات للهدنة بشكل يومي، وفي ظل التصعيد العسكري للحوثيين في تعز (جنوب غربي البلاد) الأسبوع الماضي، والذي قوبل بإدانات دولية واسعة.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في الثاني من شهر أبريل الماضي عن هدنة في اليمن وتم تجديدها في الثاني من يونيو والثاني من أغسطس الماضيين، وسط اتهامات من طرفي الصراع بانتهاكها.