مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا تجتمع اليوم في رامشتاين

يجتمع العديد من وزراء الدفاع والمسؤولين العسكريين رفيعي المستوى صباح اليوم الجمعة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية لمناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعضاء ما يسمى بمجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا إلى الاجتماع في أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة. وبحسب بيانات مجلة "دير شبيجل" الألمانية، سيحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع أيضا.

ومن المتوقع أن تجرى المناقشات حول كيفية تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا. وتضم مجموعة الاتصال حوالي 50 دولة، من بينها ألمانيا. وكما كان الحال خلال مناقشات سابقة في قاعدة رامشتاين، تمت دعوة دول غير أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحضور الاجتماع أيضا. وهذا هو الاجتماع الرابع والعشرون لمجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا، إلا أن معظمها عقد عبر الفيديو.

وتشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. ويدعم الغرب الدفاع عن كييف من خلال شحنات أسلحة واسعة النطاق، من بين أمور أخرى.