الأهلي يهزم بيراميدز بثلاثية في دوري الناشئين

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 فوزًا كبيرًا على فريق بيراميدز، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وافتتح عمر عبد الرحيم التسجيل للأهلي خلال الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني أضاف آدم يوسف الهدف الثاني من ركلة ركنية خدعت حارس مرمي بيراميدز وسكنت شباكه، ويعود عمر عبد الرحيم بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج المنطقة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي 2009 رصيده إلى 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات، على مودرن سبورت 1 - 0، وعلى فاركو 2 - 0، وعلى غزل المحلة 2 - 0، مسجلًا 5 أهداف ودون أهداف في مرماه، والفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلًّا من محمد عز مديرًا فنيًّا، وتامر مرسي مدربًا عامًّا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.