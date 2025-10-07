 جدو يحصل على رخصة التدريب «يويفا B» - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 8:47 م القاهرة
جدو يحصل على رخصة التدريب «يويفا B»

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 8:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 8:15 م

في إطار سعيه المستمر للتطور والتعلم والاطلاع على أحدث أساليب كرة القدم الحديثة، حصل محمد ناجي جدو، المدرب بالجهاز الفني لنادي بيراميدز بطل قارة إفريقيا، على رخصة التدريب «B» من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لتكون إضافة جديدة إلى مسيرته في مجال التدريب.

ونال جدو الرخصة الأوروبية بعد إتمامه البرنامج التدريبي العملي والنظري الذي نظمه الاتحاد الويلزي لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وأكد جدو أن الحصول على الرخصة يمثل خطوة مهمة في مشوار طويل من التعلم والتطور، مشددًا على أن الإيمان بالتعليم والتطوير المستمر هو سر النجاح في أي مجال، وخاصة في المجال الرياضي.


