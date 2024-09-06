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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، باستشهاد فلسطنيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 25 كيلومترا من شوارع وأحياء جنين خلال عمليته العسكرية التي استمرت نحو 10 أيام وخلفت 36 شهيدا.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، استشهد، صباح اليوم الجمعة، 6 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع.

وتم انتشال جثامين ستة شهداء على الأقل من مدينة رفح عقب استهداف صاروخي اسرائيلي، نقلوا جميعا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس المجاورة.

كما أفاد مسعفون في الهلال الأحمر بنقل إصابات جراء استهداف اسرائيلي في شارع شبير وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.