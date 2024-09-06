كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، ميشيل بارنييه بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة، بعد قرابة شهرين من انتخابات تشريعية لم تمنح الأغلبية المريحة لأي من الأحزاب.

- رئيس حكومة وسط أجواء سياسية غير مستقرة

وانقسمت الجمعية الوطنية بين ثلاث كتل: تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يجمع الأحزاب اليسارية والذي يملك أكثر من 190 مقعدًا، يليه معسكر الرئاسة الذي فاز بـ160 مقعدًا، والتجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يملك 140 مقعدًا.

وقال قصر الإليزيه، في بيان، إن رئيس الجمهورية عين ميشيل بارنييه رئيسًا للوزراء، وعليه أن يشكل حكومة موحدة لخدمة البلاد والشعب الفرنسي، مشيرًا إلى أن تعيين بارنييه يأتي بعد دورة غير مسبوقة من المشاورات لضمان تشكيل حكومة مستقرة.

وقال بارنييه في أول خطاب له في المنصب وهو يقف في ساحة قصر ماتينيون، مقر رئيس الوزراء، بجوار سلفه جابرييل أتال: "الفرنسيون... يحتاجون اليوم.. وقد أعربوا عن حاجتهم.. إلى الاحترام والوحدة والتراضي".

يمتد التاريخ السياسي لبارنييه لما يزيد عن خمسة عقود؛ إذ شغل مناصب وزارية خلال عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران، وواصل تواجده بالحكومة الفرنسية مع جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.

- أصغر عضو برلمان وأكبر رئيس حكومة

وبحسب مونت كالرو الدولية، وُلد ميشيل بارنييه في 9 يناير سنة 1951 في بلدة لا ترونش الفرنسية، وتخرج من معهد إدارة الأعمال الأوروبية في باريس.

حضر بارنييه في المشهد السياسي لفرنسا مبكرًا، انتُخب عضوًا في البرلمان الفرنسي سنة 1978 وعمره آنذاك 27 عامًا، ممثلاً لمنطقة سافوا الديجولية التي تميل نحو يمين الوسط، ويُعد أصغر النواب سناً في تاريخ الجمعية الوطنية. ويُعتبر ميشيل بارنييه رئيس الوزراء الأكبر سناً في تاريخ الجمهورية الخامسة، حيث يبلغ من العمر 73 عامًا.

- كيف استقبل الشارع السياسي في فرنسا تعيينه رئيسًا للحكومة؟

وذكرت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، أن دعم بارنييه سيعتمد على برنامجه السياسي.

قال أوليفييه فاور، زعيم الحزب الاشتراكي، وهو جزء من التحالف اليساري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات: "إن تعيين ماكرون لرئيس وزراء من الحزب الذي حلّ في المرتبة الرابعة هو إنكار للديمقراطية، وإننا ندخل أزمة نظام".

كما لاقى استياء لدى اليسار؛ حيث قال جان لوك ميلنشون، اليساري الراديكالي، الذي ينتمي حزبه "فرنسا الأبية" وحلفاء آخرون إلى كتلة اليسار، إن تكليف ماكرون سياسيًا يمينيًا يعني أن الانتخابات قد "سُرقت من الفرنسيين".

- مفاوض أوروبا وقت خروج بريطانيا

كما شغل منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات لمدة أربع سنوات في الفترة من 2010 إلى 2014، تفاوض خلالها على تنظيم جديد واسع النطاق للأسواق المالية الأوروبية بعد الانهيار العالمي، بما في ذلك الإصلاحات غير الشعبية في مدينة لندن.

وتم تعيينه عام 2016 مفاوضًا للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء بريطانيا على الخروج من الكتلة فيما عُرف ببريكست.

- الانتخابات الرئاسية: تجربة قصيرة لم تكتمل

وفي عام 2021 أعلن بارنييه عن ترشحه للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري، لكنه فشل في حشد الدعم الكافي داخل حزبه.