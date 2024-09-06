ليفربول يبدأ محادثات تجديد عقد محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة تنتظر النجم الدولى المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، بشأن مستقبله مع الريدز، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهى عقد الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول فى صيف 2025، ولم يتم تجديد تعاقده حتى الآن.

ووفقًا لموقع «فوتبول إنسايدر» الإنجليزي، فإن نادى ليفربول سيبدأ محادثات مع محمد صلاح، من أجل تجديد عقده «قريبًا» وذلك بعد طلبه العلني في تصريحاته يوم الأحد 1 سبتمبر.

كان صلاح، قال لـ شبكة «سكاى سبورتس» عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إن هذا هو موسمه الأخير فى النادى لأنه لم يتحدث إليه أحد بشأن تجديد العقد.

وأضاف موقع «فوتبول إنسايدر» الإنجليزى، وفقًا لمصادره، أن قضية تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول ستشهد تطورًا جديدًا، حيث من المتوقع أن تبدأ المحادثات مع «مو» خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن الفترة الماضية كان كل التركيز على دمج المدير الجديد أرنى سلوت وطاقم التوظيف الجديد مثل ريتشارد هيوز وعودة مايكل إدواردز، لكن مع غلق باب سوق الانتقالات يوم الجمعة الماضى (30 أغسطس) أصبح الآن ليفربول مستعدا لبدء المفاوضات مع صلاح.

صلاح كان هدفًا طويل الأمد لأندية السعودية الكبرى، التى رفضت عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترلينى فى صيف 2023.

وبدأ صلاح موسم 2024-25 بشكل رائع، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها فى ثلاث مباريات بالدورى الإنجليزى الممتاز، ويعد الفرعون المصري هو عاشر أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (160 هدفًا) وهو يقترب من جيرمين ديفو (162) وروبى فاولر (163).