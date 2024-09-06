 طقس اليوم: حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طقس اليوم: حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

نشر في: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 7:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 7:49 ص

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون مائلا للحرارة رطب ليلا، على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأشارت في بيان اليوم الخميس، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانا.

وأضافت أن الرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن المصرية:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى


القاهرة 33 35 26
العاصمة الإدارية 34 36 25
شرم الشيخ 37 39 28
الإسكندرية 32 35 23
أسوان 39 40 28

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