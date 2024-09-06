افتتاح معارض أهلا مدارس في جميع مدن محافظة دمياط بتخفيضات تصل إلى 35%

شهدت معارض "أهلا مدارس"، التي تنظمها الغرفة التجارية بدمياط، بالاشتراك مع مديرية تموين دمياط، إقبالا كبيرا من المواطنين، فقد تم افتتاح المعارض في مدن دمياط الجديدة، وعزبة البرج، وكفر سعد وكفر البطيخ، والزرقا، وفارسكور، وميت أبوغالب، والروضة، بالاضافة إلى معرض «مبادرة كلنا واحد» التابع لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إقامة عدد من المعارض نظمها حزب مستقبل وطن، والذي تم افتتاحه مؤخرا في مدينة دمياط القديمة.

وأوضح سمير شطا، نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، ومدير إدارة المعارض، في تصريحات خاصة لـ«الشروق » أن المعارض التي نظمتها الغرفة، تقدم خصما حقيقيا للمواطنين بنسبة 10 إلى 35% على جميع المعروضات، واشترطنا على العارضين بوضع التسعيرة على كل من منتج، من أحذية وشنط وأدوات مكتبية، والملابس المدرسية وأيضا مواد غذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن المعارض شهدت إقبالا كبيرا من النواطنين منذ لحظة الافتتاح، لشراء مستلزمات المدارس، نظرا للخصومات المقدمة من التجار المشاركين، ولارتفاع الأسعار في المحلات و الأسواق الأخرى خارج المعارض.

وتابع: "هدفنا التخفيف عن كاهل المواطنين، وضمن جهود الغرفة التجارية في إطلاق المبادرات، التي يتم تنفيذها سنويًا لتوفير جميع احتياجات المدارس في مكان واحد، وبأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق، وبذات الجودة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور".

و أكد عدد من المواطنين من زوار المعارض، انخفاض أسعار مستلزمات المدارس مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، فضلا عن جودة المنتجات وتنوعها، بحيث تشمل كل احتياجات الأسرة في العام الدارسي الحالي، مؤكدين أن جميع المنتجات متوفرة بأسعار مناسبة، والتسعيرة المكتوبة هى سيدة الموقف، فهي تسهل عملية التسوق، ولكن مايؤخذ على بعض المعارض، هو أن عددا من العارضين لا يضعون التسعيرة على كل المعروضات داخل «الباكية» الخاصة به.