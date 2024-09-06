 بطابع هجومي.. مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي - بوابة الشروق
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بطابع هجومي.. مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 9:12 م | آخر تحديث: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 9:12 م

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة كاب فيردي في افتتاحية تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك على ملعب القاهرة الدولي.

وشهد التشكيل عدة مفاجآت أبرزها مشاركة حمدي فتحي كقلب دفاع، وتريزيجيه كلاعب وسط بجانب زيزو، مع ثلاثي الهجوم صلاح ومرموش ومصطفى محمد، لتكون بمثابة مغامرة هجومية كبرى.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: رامي ربيعة – حمدي فتحي – محمد هاني – محمد حمدي

الوسط: مروان عطية – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه

الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.


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