مقتل 4 حوثيين في مواجهات مع القوات الحكومية في تعز اليمنية

أعلنت قوات الجيش اليمني الحكومي، اليوم السبت، مقتل أربعة من مسلحي جماعة الحوثي في مواجهات بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفاد الجيش في بيان صحفي بأن "قواته المرابطة في جبهة الكريفات شرقي تعز ، أحبطت عدة محاولات تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

وأضاف "قواتنا تمكنت من قتل أربعة من عناصر المليشيا في محيط تبة كارم والتبة السوداء، بعد محاولاتهم الفاشلة للتسلل إلى مواقع الجيش".

ولفت إلى أن "وحدات المدفعية تصدت لتحركات معادية انطلقت من إحدى التلال، وأجبرت المليشيا على التراجع بعد محاولتها سحب جثث قتلاها".

وذكر البيان أن "المليشيا الحوثية تواصل حشد عناصرها في محاولة لتصعيد الموقف القتالي، غير أن قوات الجيش في كامل الجاهزية للتعامل مع أي هجمات جديدة".

يأتي ذلك رغم استمرار حالة التهدئة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أبريل 2022 وسط مساع أممية مستمرة لتحقيق السلام في البلاد.