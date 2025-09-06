 صحة غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع لـ 64368 شهيدا - بوابة الشروق
السبت 6 سبتمبر 2025 3:59 م القاهرة
صحة غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع لـ 64368 شهيدا

أحمد علاء
نشر في: السبت 6 سبتمبر 2025 - 2:43 م | آخر تحديث: السبت 6 سبتمبر 2025 - 2:43 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 68 شهيدًا منهم 8 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام و362 إصابة جديدة.

وأضافت في بيانها اليومي بشأن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، السبت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64368 شهيدًا و162367 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

ونوهت بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي حتى اليوم بلغت 11828 شهيدًا و 50326 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 23 شهيدًا و143 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2385 شهيدًا وأكثر من 17577 إصابة، وفق البيان.

وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 382 حالة وفاة، من ضمنهم 135 طفلًا.

ومنذ إعلان وكالات الأمم المتحدة عن المجاعة في غزة، تم تسجيل 104 حالات وفاة من بينهم 20 طفلًا.

