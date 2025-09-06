تسارعت وتيرة الاستعدادات لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني غدًا الأحد، حيث تواصل فرق الهلال الأحمر المصري تجهيز الشحنات في المخازن اللوجستية ومناطق الانتظار بالعريش ورفح.

وفي شمال سيناء، يستعد ميناء العريش البحري لاستقبال السفينة الإماراتية "حمدان" خلال أيام قليلة، وهي السفينة التاسعة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي أبحرت من ميناء خليفة "كيزاد" في أبوظبي بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، تمهيدًا لإدخال شحنتها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وبحسب مصدر مختص، تحمل السفينة 7 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، من بينها 5 آلاف طن طرود غذائية للأسر، و1900 طن مواد غذائية لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن خيام طبية لتعزيز قدرات القطاع الصحي، إلى جانب 5 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل.

وفي السياق نفسه، أشرفت فرق الهلال الأحمر المصري بالعريش على تفريغ طائرتي مساعدات وصلتا أمس الجمعة إلى مطار العريش من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، تضمنت سلالًا غذائية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المتواصل للشعب الفلسطيني للتخفيف من آثار المجاعة والظروف المعيشية القاسية في القطاع.

ويشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يتولى عمليات تجهيز وإدخال المساعدات، حيث بلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس 5059 شاحنة محملة بنحو 32 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، فيما بلغ عدد شاحنات الوقود 14 شاحنة فقط حملت أكثر من 600 طن من السولار المخصص لتشغيل المستشفيات.