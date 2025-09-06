الصحة العالمية: أزمة جوع ومجاعة مؤكدة بأجزاء من السودان

• المدير العام للمنظمة قال إن "الوضع يتفاقم بشكل خاص في منطقة شمال دارفور، حيث تخضع مدينة الفاشر للحصار منذ أكثر من 500 يوم" ودعا لفتح باب المساعدات الإنسانية "فورا وبشكل آمن ودون عوائق"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، إن السودان يواجه "أزمة جوع ومجاعة مؤكدة" في أجزاء من البلاد.

وأوضح في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "الوضع يتفاقم بشكل خاص في منطقة شمال دارفور (غرب)، حيث تخضع مدينة الفاشر للحصار منذ أكثر من 500 يوم".

وأضاف: "يواجه السودان أزمة جوع، مع تأكيد وجود المجاعة في أجزاء من البلاد".

ودعا جيبريسوس إلى "فتح باب المساعدات الإنسانية فورا وبشكل آمن ودون عوائق، إلى الفاشر لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة وإنقاذ الأرواح".

يأتي هذا بينما لا تزال الفاشر تشهد معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أعلنت شبكة أطباء السودان (مستقلة)، الثلاثاء، مقتل 18 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قصف مدفعي لـ"الدعم السريع" التي لم تعلق على ذلك حتى اليوم.

ودأبت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر على اتهام "الدعم السريع" بالمسؤولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصارا منذ 10 مايو 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك بالمدينة باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وقبل أيام، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن السودان يواجه "أكبر أزمة جوع في العالم".

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا آخرين، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.