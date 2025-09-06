سامح السيد الرئيس التنفيذى لشركة «مصر الجديدة للإسكان»: نستهدف 3 مليارات جنيه من بيع مخزون وحداتنا بهليوبوليس الجديدة

• لا نخطط لبيع أراض جديدة ونسعى لتعظيم الإيرادات عبر التطوير وتعظيم قيمة الأراضى

تستهدف شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير تحقيق حصيلة مبيعات تقدر ب٣ مليار جنيه من مخزون الوحدات الجاهزة المملوكة لها بمدينة هليوبوليس الجديدة، بحسب تصريحات سامح السيد الرئيس التنفيذى للشركة.

أضاف السيد أن الشركة لديها مخزون جاهزة من الوحدات باجمالى مساحة ١٢٠ ألف متر مربع بعدد ٦٠٠ وحدة سكنية، تتمتع بمزايا تنافسية منها الاستلام الفورى خلال ثلاثة شهور بعد سداد ٢٥٪ دفعة مقدمة من قيمة الوحدة واستكمال الأقساط على ثلاثة سنوات، بالإضافة إلى أقل نسبة تحميل بالمدينة. وقال السيد إن مصر الجديدة استطاعت بيع ٨ قطع أراضى متخللات بمساحات ما بين ٨٠٠ متر و١٢٠٠ متر مربع بحصيلة ١٢٩ مليون جنيه، مما يؤكد على جاذبية المدينة والمكاسب التى تحقققها الشركة من عمليات التطوير.

وبحسب الرئيس التنفيذى فان مصر الجديدة تعتزم انفاق ١،٨ مليار جنيه خلال ٣ – ٤ سنوات على أعمال تطوير المرحلة الاولى من مشروع عمرانى تطوره الشركة ذاتيا على مساحة ٣٠٠ فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، بخلاف مشروعات بنية تحتية ومرافق جار العمل عليها بالمدينة بحجم إنفاق شهرى ما بين ٦٠٠ – ٧٠٠ مليون جنيه.

وتمتلك «مصر الجديدة» محفظة أراض تتراوح بين 1350 فدانا و1400 فدانا، بقيمة تقارب 20 مليار جنيه موزعة بين «هليوبوليس الجديدة» و«حدائق العاصمة».

بخلاف قطع أراضى صفيرة بمنطقة الشيراتون والأصول التراثية التى لا تقدر بثمن وبحسب ما قاله السيد مضيفا أن توجه الشركة يخلو من بيع أراضى جديدة، والعمل على زيادة المحفظة وتطويرها وزيادة الإيرادات من حصيلة تطوير وتعظيم قيمة الأراضى. بدأت مصر الجديدة تطويرا مشروع سكنى متكامل لمساحة 300 فدان بمدينة «هليوبوليس الجديدة»، بإجمالى إيرادات متوقعة تبلغ 40 مليار جنيه خلال 10–12 عاما. وقال السيد: «نستهدف طرح المرحلة الأولى فى سبتمبر المقبل ضمن فعاليات معرض سيتى سكيب، بحصيلة مبيعات مستهدفة تبلغ 4 مليارات جنيه». مدينة «هليوبوليس الجديدة»، تقع شرق محافظة القاهرة فى مصر، على مساحة 5885 فدانا»، تم تأسيسها بموجب القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995.

وارجع السيد تراجع ارباح الشركة فى النصف الاول من عام 2025 بنحو 54 % على أساس سنوى، الى تحويل جزء كبير من استثمارات الشركة فى أذون الخزانة إلى شراء اراضى جديدة والإنفاق على مشروعات التطوير والبنية التحتية بمدينة هليوبوليس الجديدة ، وهو ما قابله زيادة فى حقوق الملكية وأصول الشركة.

تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية نحو 72.25% من أسهم «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، التى يبلغ رأسمالها نحو 334 مليون جنيه.