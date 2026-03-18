باكستان توقف مؤقتا عملياتها العسكرية في أفغانستان

أعلنت باكستان، الأربعاء، وقف عملياتها العسكرية مؤقتا في أفغانستان بمناسبة عيد الفطر، وبناء على طلب كل من السعودية وقطر وتركيا.

جاء ذلك في منشور لوزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرّار على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال طرّار إن باكستان ستوقف مؤقتا عملياتها العسكرية في أفغانستان بمناسبة عيد الفطر وبناء على طلب من السعودية وقطر وتركيا.

وأضاف أن التوقف سيبدأ من منتصف ليلة 18 إلى 19 مارس الجاري، ويستمر حتى منتصف ليلة 23 إلى 24 مارس.

وأكد أنه في حال وقوع أي هجوم أو حادث إرهابي داخل الحدود الباكستانية، ستستأنف العمليات فورا.

- النزاع الباكستاني الأفغاني

في 22 فبراير الماضي، استهدفت باكستان سبع نقاط على طول الحدود مع أفغانستان، وصفتها بأنها "معسكرات إرهابية"، ردا على هجمات داخل أراضيها قالت إن حركة طالبان باكستانية تقف وراءها.

وردت الحكومة الأفغانية في 26 فبراير بشن هجمات على منشآت عسكرية باكستانية على طول الحدود، ثم قامت باكستان بالرد على هذه الهجمات باستهداف بعض المواقع في كابل والمناطق الحدودية.

وشهدت باكستان وأفغانستان توترا مماثلا في أكتوبر الماضي، واجتمع الطرفان خلال الشهر التالي في إسطنبول لمناقشة تفاصيل وقف إطلاق النار، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن نتائج وتم تعليقها.

وتؤكد إسلام آباد أن حركة طالبان باكستانية تتمركز في أفغانستان وتنسق هجماتها من هناك، بينما تنفي الحكومة الأفغانية هذه الادعاءات.



