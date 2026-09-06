حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، من هطول أمطار غزيرة على طوكيو وست محافظات أخرى مع حلول غد الاثنين، جراء تأثير إعصار كروفان وجبهة جوية.

ودعت السلطات سكان العاصمة اليابانية والمحافظات الست الأخرى، وهي (سايتاما وكاناجاوا وتشيبا وشيزوكا وآيتشي وميه)، إلى توخي أقصى درجات الحذر، في ظل توقعات الهيئة بتشكل حزام خطي من الأمطار قد يتسبب في هطول غزير خلال عدة ساعات.

وحثت هيئة الأرصاد - في بيان لها - على اليقظة تحسبًا لوقوع انهيارات أرضية، وحدوث فيضانات في المناطق المنخفضة، وارتفاع منسوب مياه الأنهار في أجزاء من شرق اليابان.

وذكرت الهيئة، أن جبهة جوية لا تزال متمركزة جنوب الأرخبيل الياباني، فيما يُتوقع أن تشهد الأجواء حالة من عدم الاستقرار مع تدفق هواء دافئ ورطب من إعصار كروفان نحو الجبهة، مضيفة أن الجبهة يُرجح أن تتحرك شمالًا مع دخول يوم غد الاثنين.

وخلال الساعات الـ24 الممتدة حتى السادسة صباح الاثنين، يُتوقع أن تصل كميات الأمطار إلى 300 مليمتر في منطقة توكاي وسط اليابان، و250 مليمترًا في منطقة كانتو-كوشين التي تضم طوكيو، فيما قد تبلغ 200 مليمتر في منطقة كينكي التي تتمركز حول أوساكا.

وكان الإعصار قد تمركز صباح اليوم الأحد، على بُعد نحو 130 كيلومترًا جنوب شرق ناها، عاصمة محافظة أوكيناوا.