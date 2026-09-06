أوشاكوف: اجتماع بوتين مع يتكوف وكوشنر استمر 3 ساعات و10 دقائق

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المفاوضين الأمريكيين بشأن أوكرانيا، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، استمر 3 ساعات و10 دقائق.

وأضاف أوشاكوف أن "الاجتماع استمر أكثر من 3 ساعات، أو على نحو أدق، 3 ساعات و10 دقائق. وكان اجتماعا جوهريا وبناء، واتسم بقدر كبير من الصراحة والثقة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأوضح أوشاكوف "استمر بحث القضايا بالغة الأهمية على طاولة العمل، وكذلك في أجواء غير رسمية حول مائدة الطعام".

وأضاف أوشاكوف أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر وصلا إلى موسكو أمس السبت، بناء على تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وجّه بمواصلة الحوار بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا، إلى جانب بحث قضايا أخرى ملحة.

وأردف أوشاكوف، أن هذه كانت الزيارة الثامنة للمبعوثين الأمريكيين إلى روسيا، مضيفا أن بوتين استقبلهما، وأنه أعرب في بداية الاجتماع، بشكل علني، عن تقديره لقناة المفاوضات غير المباشرة هذه ولدور المفاوضين الأمريكيين.

وتابع مساعد الرئيس الروسي "وبالطبع، نقل أطيب تمنياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربا عن شكره له على جهوده في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية، وعلى رغبته الصادقة في المساعدة على التوصل إلى نتائج مقبولة من الجانبين في أقرب وقت ممكن".

وأشار أوشاكوف إلى أن المبعوثين الأمريكيين لم يكتفيا بالتعبير عن اهتمامهما التقليدي بإنهاء الأعمال القتالية بسرعة، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف أوشاكوف أن ويتكوف وكوشنر، طرحا خلال محادثاتهما مع الرئيس بوتين، "عددًا من الأفكار بشأن الحلول الممكنة للأزمة الأوكرانية".

وتأتي هذه المحادثات في إطار الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية، ومساعي بحث سبل التوصل إلى تسوية للنزاع.