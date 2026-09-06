محافظ الفيوم يبحث التوسع في التصنيع الزراعي والحرف التراثية مع جهاز تنمية المشروعات

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بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، مع الدكتور مصطفى إسماعيل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سبل التوسع في المشروعات الإنتاجية، خاصة التصنيع الزراعي ومجمعات الألبان والحرف اليدوية والتراثية.

وناقش اللقاء، الاستفادة من المقومات الزراعية التي تتمتع بها المحافظة، والتوسع في تصنيع النباتات الطبية والعطرية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويدعم سلاسل الإنتاج.

وتناول آليات توفير التمويل والدعم الفني لأصحاب المشروعات والحرفيين، وتنمية قدراتهم التنافسية، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفيومية.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية ربط صغار المزارعين بسلاسل القيمة المضافة، وتطوير مراكز تجميع الألبان وفق الاشتراطات الصحية، ودعم الصناعات التراثية، مع توفير برامج التدريب والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات استعداد الجهاز لمواصلة تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الإنتاجية والحرفية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.