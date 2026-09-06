كريم الدبيس يعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد التعافي من الإصابة

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات الظهير الأيسر كريم الدبيس، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية، ليعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الدبيس قد تعرض لإصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي أمام الشرقية إنبي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري، ما أدى إلى غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات الأخيرة.

مسيرة الدبيس مع الأهلي

وعاد كريم الدبيس إلى صفوف الأهلي مع بداية الموسم الحالي، بعدما قضى الموسم الماضي معارًا إلى فريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن يقرر النادي استعادته والاستفادة من خدماته خلال الموسم الجديد.

وانضم الظهير الأيسر، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى الأهلي في عام 2022 قادمًا من نادي وادي دجلة، ومنذ ذلك الحين شارك بقميص الفريق في 37 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من صناعة 5 أهداف.

ونجح الدبيس خلال مشواره مع الأهلي في التتويج بـ6 ألقاب، ليواصل مسيرته مع الفريق الأحمر بعد عودته من الإعارة.

الأهلي يستعد للمقاولون

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق تيم إف سي اليوم الجمعة، ضمن تحضيراته للمواجهة المقبلة في بطولة الدوري، حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال اللقاء في تجهيز اللاعبين قبل استئناف المنافسات الرسمية.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، متساويًا مع بيراميدز صاحب الصدارة، ويتأخر عنه بفارق الأهداف.