قمة «نارية» بين إنتر ويوفنتوس في «ديربي إيطاليا»

كونتي يسعى لتصحيح المسار بعد الهزيمة من برشلونة بدوري الأبطال.. وساري يسعى للفوز للابتعاد عن باقي فرق المسابقة

تشهد الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، مباراة مرتقبة تجمع إنتر ميلان مع ضيفه فريق يوفنتوس، والمقرر لها فى فى التاسعة إلا الربع من مساء اليوم، على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، فى ديربى إيطاليا.

وفي المراحل الأولى من «سيري أ» هذا الموسم، فرض إنتر نفسه المرشح الأبرز لكسر هيمنة فريق «السيدة العجوز» على لقب الدوري المحلي في الأعوام الأخيرة، مع تمكن مدربه الجديد أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق ليوفنتوس، من تحقيق نقلة نوعية في الفريق.

وبعدما أنهى يوفنتوس الموسم الماضي بقيادة مدربه السابق ماسيميليانو أليجري، بطلا بفارق 21 نقطة عن إنتر ميلان الرابع، يجد فريق مدينة تورينو نفسه هذا الموسم بإشراف مدربه ماوريتسيو ساري، في المركز الثاني بعد ست مراحل، بفارق نقطتين خلف إنتر الذي حقق ستة انتصارات متتالية.

ويدخل الفريقان «ديربي إيطاليا» في ميلانو بعد نتيجتين متباينتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، إذ حقق يوفنتوس فوزا مريحا على ضيفه باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء بثلاثية نظيفة، بينما فرّط إنتر في تقدمه على مضيفه برشلونة الإسباني بهدف نظيف في الشوط الأول، وأنهى المباراة خاسرا بنتيجة 1 - 2 على ملعب كامب نو، في أول خسارة هذا الموسم للفريق الإيطالي مع مدربه كونتي.

وستكون مواجهة يوفنتوس ذات معنى استثنائي بالنسبة لكونتي خاصة أنه فاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات ولقب دوري أبطال أوروبا كلاعب قبل أن يتوج معه بلقب الدوري ثلاث مرات كمدرب.

وقال كونتي: «بالنسبة للكثير من لاعبينا فهذا هو الموسم الأول في دوري الأبطال، لكن ينبغي أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في مسار تطورنا، علينا أن نواصل العمل الشاق».

في المقابل، رأى ساري أن فريقه قدم مباراة «صلبة» ضد ليفركوزن، ويأمل في تكرار هذا الأداء لانتزاع صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية، بحال تمكن من إسقاط إنتر في ملعبه.

ويسعى إنتر ميلان ويوفنتوس إلى الابتعاد بشكل تدريجي عن بقية فرق الدوري، وهما لا يزالان الوحيدين دون خسارة في الدوري المحلي هذا الموسم.

وتفصل ثلاث نقاط بين يوفنتوس وأتالانتا الثالث الذي حقق فوزا عريضا في المرحلة السابقة على ضيفه ساسوولو 4 – 1، ويستضيف ليتشي الوافد الجديد هذا الموسم إلى دوري الأضواء الأحد، قبل ساعات من القمة.

وظهر يوفنتوس أيضا بشكل قوي على مستوى الدفاع ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي.

يتصدر النيراتزورى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 18 نقطة، بينما يأتى اليوفى فى المركز الثانى، برصيد 16 نقطة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن مواجهة إنتر ميلان ضد يوفنتوس، ستصبح المباراة الأعلى فى تاريخ الدوري الإيطالي، تحقيقا للإيرادات على مستوى بيع التذاكر.