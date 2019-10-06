قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض اعتذر له عما بدر منه من خطأ خلال اليومين الماضيين، بسبب مواعيد صرف مستحقاته المالية.

وأكد رئيس الزمالك فى تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن جنش سيحضر إلى النادى اليوم في تمام الساعة الـ 4 مع وكيله لتسوية الأمور وحل الأزمة والحصول على مستحقاته.

وأوضح: " جنش من اللاعبين المميزين بالفريق، وكما قلت من قبل سنعدل عقده مع 4 لاعبين أخرين، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تقديمهم أداء قوي خلال الفترة الماضية".

ودافع رئيس القلعة البيضاء عن "ميتشو" مدرب الفريق، قائلًا: "الهجوم على المدرب مدبر من قبل بعض المأجورين الذين يريدون عدم الاستقرار بالفريق، لكن نعلم أنه يسير بشكل جيد ولن نلتفت لمثل تلك التفاهات".

وأضاف: "ميتشو نجح في الحصول على 6 نقاط من فرق قوية مثل الاتحاد والمقاصة، على عكس مدرب الأهلي الذي فاز على أسوان والإنتاج الحربي".