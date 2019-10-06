 ارجنتينوس جونيورز يصعد إلى وصافة الدوري الأرجنتيني - بوابة الشروق
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ارجنتينوس جونيورز يصعد إلى وصافة الدوري الأرجنتيني

د ب أ
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 9:57 ص | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 9:57 ص

تقدم فريق ارجنتينوس جونيورز إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه أرسنال ساراندي 2 /1 مساء السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز خيمناسيا لابلاتا على مضيفه جودوي كروز 4 /2 وسنترال كوردوبا على مضيفه سان لورينزو 4 /1 وراسينج كلوب على ألدوسيفي 2 /صفر وتعادل إستوديانتس لابلاتا سلبيا مع هوراكان.

ورفع ارجنتينوس جونيورز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن المتصدر بوكا جونيورز والذي يلاقي مضيفه ديفينسا خوستيكا فجر الاثنين.

وتقدم إيزيكيل سيريكا بهدف لارسنال ساراندي في الدقيقة الثامنة ولكن ارجنتينوس رد بهدفين حملا توقيع فرانسيس ماك اليستير وجابرييل هاوتشي في الدقيقتين 15 و76.


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