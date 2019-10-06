 الليلة.. انطلاق حكاية «كله بالحب» من «نصيبي وقسمتك 3» - بوابة الشروق
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الليلة.. انطلاق حكاية «كله بالحب» من «نصيبي وقسمتك 3»

مصطفى الجداوي
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 8:24 م | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 8:24 م

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر حكاية "كله بالحب" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم عبر فضائية "MBC4".

لعب بطولة الجزء الأول الفنان هاني سلامة، وشاركه في البطولة مجموعة كبيرة من الفنانات، منهن: نيكول سابا، ودرة، وريهام حجاج، وشيري عادل، خاصة أن المسلسل ضم نحو 15 حكاية مختلفة بمعدل حكاية كل 3 حلقات بمشاركة نجمة مختلفة أمام هاني سلامة.

أما الجزء الثاني فاختلفت طريقة التناول، حيث تم عمل 9 حكايات استغرقت كل واحدة منهم 5 حلقات، لعب بطولة كل حكاية فريق عمل مختلف، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم محمود عبدالمغني، ودرة، وحنان مطاوع، وغيرهم.

 


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