

أعلن السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية، دياب اللوح عن زيارة رئيس وزراء الفلسطينى الدكتور محمد اشتية على رأس وفد وزاري إلى مصر، غدا الاثنين، بناءً على دعوة من الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح اللوح أن الوفد الوزاري يعد الأكبر في تاريخ العلاقة بين البلدين، وذلك انعكاسا وتجسيدا للعلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيس محمود عباس والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكريساً للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين القيادتين، إيماناً بوحدة التاريخ والمصير بين الشعبين الشقيقين

وأشار اللوح إلى أن القضية الفلسطينية وهي تمرّ بواحدة من أهم المنعطفات السياسية في ظل وضع دولي ملتبس غير قادر على إلزام المحتل بقرارات شرعية دولية، إنما تبقى في حاضنة وأولوية بعديها العربي والإقليمي، وفي مقدمة هذه الحاضنة مصر التي كانت عبر تاريخ مشترك ممتد خير داعم ونصير للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وتأتي زيارة الوفد الوزاري لتأكد هذا الموقف المعتاد للأشقاء في مصر، وترسخّ العلاقة الأخوية بين القيادتين.

وأفاد اللوح أن تلبية اشتيه دعوة رئيس الوزراء المصري بتشكيل وفد رفيع المستوى يضم اثنتي عشرة حقيبة وزارية تدّل على حرص دولته على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع مصر ودوام التنسيق الثنائي في شتّى المجالات.

وذكر اللوح أن الوزراء المشاركين في الزيارة هم : وزير الخارجية والمالية والاقتصاد والتعليم العالي والأشغال العامة والصحة والزراعة والحكم المحلي والمواصلات والاتصالات ورئيس سلطة الطاقة وأمين عام مجلس الوزراء والناطق الإعلامي بإسم الحكومة، بالإضافة إلى حقيبتي الداخلية والأوقاف اللتين يشغلهما اشتية.

وتوجّه اللوح بالشكر إلى مصررئيساً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذه الزيارة التاريخية والتي سيترتب عليها نتائج تنفيذية تعكس التشاور والتنسيق المشترك المستمر بين القيادتين.



