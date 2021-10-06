السفير الجزائري لدى روما: الرئيس الإيطالي سيزور الجزائر الشهر المقبل

يقوم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بزيارة للجزائر يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، بهدف منح دفعة قوية للشراكة بين البلدين.

وأوضح السفير الجزائري لدى روما أحمد بوطاش، في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سيزور للجزائر يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، بهدف منح دفعة قوية للشراكة بين البلدين وفتح آفاق تعاون جديدة في جميع القطاعات.

وعن سؤاله بخصوص أنبوب الغاز من نيجيريا والجزائر إلى أوروبا، أوضح السفير بوطاش أن التعاون الجزائري الإيطالي في مجال الطاقة سيتعزز بهذا الأنبوب الغازي، والذي سيتم استكماله في المستقبل القريب، موضحا أن إيطاليا يمكنها لعب دور مهم في هذا الملف وتعزيز وصول الغاز إلى أوروبا عبر الجزائر.

ونوه الدبلوماسي الجزائري بإن الزيارة المرتقبة "تم التحضير لها منذ فترة طويلة وستهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للشراكة الثنائية وفتح علاقات تعاون جديدة في جميع القطاعات".

يذكر أن أخر زيارة قام بها رئيس إيطالي إلى الجزائر كانت قبل 18 عاما خلال فترة حكم الرئيس كارلو أزيليو تشامبي.