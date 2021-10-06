تبدأ وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، مناقشة الدروس المستفادة من مهمة القوات المسلحة الألمانية التي استمرت عقدين في أفغانستان.

كما من المقرر أن تستخلص الوزارة النتائج الخاصة بمهام أخرى، مثل مهمة الجيش الألماني في مالي، الواقعة في غرب إفريقيا.

ومن المخطط أن تدلي وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت-كرامب كارنباور والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، بكلمة في مستهل الاجتماع المقرر أن يبدأ الساعة 11 صباحا.

وألغى وزير الخارجية الألماني هيكو ماس وخبراء شؤون الدفاع في حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر والتحالف المسيحي مشاركتهم في الاجتماع، مشيرين إلى عدم مناسبة توقيت انعقاده، والذي يأتي عقب فترة وجيزة من انتخابات البرلمان الألماني (البوندستاج).

وكان من المخطط في الأساس البدء في تقييم مهمة الجيش الألماني في أفغانستان في نهاية أغسطس الماضي، لكن تم إرجاء ذلك بسبب عملية الإجلاء العسكري في كابول بعد الاستيلاء السريع غير المتوقع لطالبان على السلطة في أفغانستان.

ويشارك في النقاش البريجادير جنرال، ينس آرلت، قائد القوات الألمانية في الجسر الجوي بكابول، والبريجادير جنرال أنسجار ماير، آخر قائد لآخر قوات ألمانية شاركت في مهمة أفغانستان.

وخلال المهمة التي استمرت 20 عاما، لقي 59 جنديا صفوف الجيش الألماني حتفهم.

وكانت القوات الألمانية تدير قاعدة عسكرية في كوندوز بشمال أفغانستان، والتي استولت عليها حركة طالبان في 8 أغسطس الماضي. وبعد أسبوع، استولت طالبان على السلطة في العاصمة كابول، ما دفع قوات الدول الغربية ورعاياها إلى مغادرة البلاد.