لبنان يسجل أول إصابة بالكوليرا منذ 29 عاما

أعلنت وزارة الصحة في لبنان عن تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993، وهي لمريض من محافظة عكار، وحالته مستقرة.



وأشارت الوزارة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى، موضحة أنها الحالة الأولى في لبنان منذ 1993 (تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا).



وعقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء المعنيين حضره ممثلون عن منظمات دولية وعن نقابتي الأطباء ونقابة التمريض والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إضافة إلى ممثلي وزارة الطاقة والمياه ووحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء والصليب الأحمر.



وعرض الأبيض خطة وزارة الصحة للجهوزية والاستجابة للكوليرا، والتي أُعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبالتوافق مع كافة الشركاء المعنيين بالرعاية الصحية.



وتشمل الخطة تعزيز تقصي الحالات ومحيطها، عبر زيارات ميدانية، والكشف على مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وفحصها جرثومياً عند الحاجة. وكذلك المباشرة في ترصد جرثومة الكوليرا في الصرف الصحي عبر جمع عينات من المحافظات اللبنانية كافة من أجل الزرع الجرثومي



كما تتضمن الخطة إصدار تعميم للمستشفيات والمراكز الصحية والعاملين الصحيين حول تعريف الحالات، وتأمين مخزون أولي من الأمصال والأدوية المطلوبة، استعداداً لمعالجة الإصابات.