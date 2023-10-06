الإصلاح الزراعي بالبحيرة يكرم 314 من حفظة القرآن الكريم بكفر الدوار

شهدت قرية سرويلا بمحافظة البحيرة، احتفالية كبرى لتكريم 314 من حفظة القرآن الكريم، وعدد من المحفظين من أبناء القرية والقرى المجاورة، والتي نظمتها منطقة كفر الدوار للإصلاح الزراعي بمقر مبني المنطقة بالقرية.

جاء ذلك بحضور المهندس كامل غانم، مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة، الدكتور صلاح خميس دحريج، مدير عام إدارة كفر الدوار الأزهرية، المهندس محمد سعد مختار، مدير عام التعاون بالبحيرة.

وأشرف على الحفل المهندس ربيع زلط، مدير المنطقة، والمهندس أحمد عادل، مفتش تعاون منطقة كفر الدوار، وسط جمع غفير من أبناء القرية، وأعضاء مجالس إدارات جمعيات منطقة كفر الدوار، وأهالي الأطفال المكرمين من حفظة القرآن الكريم في جو تملؤه الفرحة والسعادة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرة ابتهالات، فيما شمل التكريم 314 متسابقا في 6 مستويات: «القرآن كاملا، ثلاثة ارباع القرآن، نصف الفرآن، ثلث القرآن، ربع القرآن، جزئيين» وكان قد تم تصعيد 5 طلاب للمنافسة على مستوى مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة.

وفي كلمته رحب المهندس كامل غانم، بالحضور، مثمنا جهد الأطفال الفائزين، وحرصهم على حفظ كتاب الله، كما قدم الشكر للقائمين على الحفظ من المحفظين وكذا جهود منطقة كفر الدوار في تنظيم الحفل الذي ادخل البهجة على صدور الحضور، مقدما الشكر لأهالي الفائزين لحرصهم على تربية أبنائهم تربية سليمة.

ومن جانيه أعرب الدكتور صلاح دحريج، عن سعادته بحضوره حفل تكريم حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مثمنا مثل هذه الفعاليات التي تعد بمثابة أدوات بشرية سخرها الله لخدمة دينه وحفظ كتابه، مقدما الشكر للقائمين علي تنظيم الحفل لحرصهم على غرس حفظ القرآن الكريم في قلوب وعقل أولادنا وبناتنا.

وفي ختام الحفل، تم كريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة، والمحفظين القائمين على المسابقة، بمنحهم شهادات التقدير.