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الناشطة الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023

ستوكهولم (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 1:07 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 1:07 م

أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو، اليوم الجمعة، فوز الناشطة الإيرانية السجينة نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام هذا العام بفضل "معركتها ضد اضطهاد النساء في إيران".

وقالت رئيسة اللجنة بيريت ريس- أندرسن إنه عندما اندلعت الاحتجاجات من أجل حصول المرأة على المساواة في إيران العام الماضي، "أعربت (محمدي) عن دعمها للمتظاهرات، من السجن".

وذكرت أن محمدي "امرأة، ومدافعة عن حقوق الإنسان ومحاربة من أجل الحرية".

وكرمت لجنة نوبل النرويجية "كفاحها الباسل من أجل حقوق الإنسان".

وأضافت ريس- أندرسن أن الجائزة "تقدر أيضا مئات الآلاف من الأشخاص الذين تظاهروا ضد النظام الإيراني".


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