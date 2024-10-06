مصرع شابين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخران في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين على طريق وادي الريان بمحافظة الفيوم. تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق وادي الريان المؤدي إلى قرية الخريجين، على بعد 15 كيلو مترًا من طريق أسيوط الغربي، ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع شابين وإصابة آخرين.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.