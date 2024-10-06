الحكومة البريطانية تؤيد اتخاذ الشرطة إجراء ضد دعم حزب الله

أعربت الحكومة البريطانية، عن دعمها لاتخاذ الشرطة إجراءات ضد المتظاهرين الذين يظهرون دعما لحزب الله، بعد إلقاء القبض على رجل بتهمة الهتاف دعما للمنظمة المحظورة خلال مسيرة وسط لندن.

وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، قد نظموا مسيرات عبر العاصمة أمس السبت، حيث واجهوا احتجاجات مضادة في العديد من النقاط في طريقهم، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأحد.

وألقت شرطة العاصمة البريطانية، القبض على شخصين للاشتباه في دعمهما لمنظمة محظورة حيث تم احتجاز رجل؛ بسبب مزاعم بأنه هتف دعما لحزب الله، بالقرب من مظاهرة مضادة موالية لإسرائيل، حسب قوة الشرطة.

وأضافت شرطة العاصمة، أنه تم اعتقال رجل آخر للاشتباه بأنه كان يرتدي أو يعرض مادة تشير إلى دعمه لحماس، وهي منظمة محظورة أيضا، بعد مزاعم بأنه شوهد وهي يرتدي مظلة.

يذكر أن الانتماء إلى منظمة محظورة أو الإعراب عن الدعم لها أو الدعوة لدعمها أو الترتيب لاجتماع لدعمها، هو جريمة في المملكة المتحدة.