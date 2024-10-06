لاعب سيراميكا كليوباترا: مواجهة الأهلي صعبةبعد خسارته السوبر الإفريقي

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أكد محمد عادل ، لاعب سيراميكا كليوباترا، صعوبة مواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقال محمد عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :" مواجهة الأهلي ستكون صعبة جدا بسبب خسارته لبطولة السوبر الإفريقي، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي ببطولة السوبر المصري ".

أتم محمد عادل : "صديق أوجولا لاعب مميز جدا وقابل للتطوير، وبالطبع سيراميكا كليوباترا سيفتقده في الفترة المقبلة".

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة عقب فترة التوقف الدولي الحالي، بمشاركة الأهلي، بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا، بطل كأس الرابطة، وبيراميدز، بطل كأس مصر، والزمالك الذي يشارك بالكارت الذهبي.