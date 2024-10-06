احتشد الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، اليوم، في العاصمة الألمانية برلين، لإحياء ذكرى الذكرى الأولى من هجوم السابع من أكتوبر وحرب غزة.

وهتف المحتجون، "الحرية لفلسطين"، و"أوقفوا قتل المدنيين في غزة"، "أوقفوا الإبادة في غزة"، "الحرية لغزة.. الحرية للبنان.. الحرية للسودان".

وشاركت العديد من المنظمات الألمانية والعربية واليهودية في التظاهرة الحاشدة، فيما شددت الشرطة من إجراءاتها بنشر نحو مئات الشرطيين لمواكبة المظاهرة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر العام الماضي، تخرج التظاهرات أسبوعيا في عدد من المدن الألمانية للمطالبة بوقف الحرب، ومطالبة الحكومة الألمانية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب.

ومن أصل نحو 200 ألف شخص من أصل فلسطيني في ألمانيا، يعيش حوالي 40 ألف شخص في برلين، أي أكثر من أي مدينة أوروبية أخرى. والكثير منهم يحملون الجنسية الألمانية منذ فترة طويلة، ويعملون في المستشفيات والمدارس، وفي المهن الماهرة وغير الماهرة.