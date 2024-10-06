الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القاهرة يحيي ذكرى مرور عام على الحرب بغزة

قام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القاهرة بإحياء ذكرى مرور عام على اندلاع الحرب على قطاع غزة، وذلك تحت عنوان "العجز الدولي عن إيقاف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".

وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من القيادات النسائية المصرية والفلسطينية والعربية وفي بداية الفعالية حرص الحضور على الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء و ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم.

من جهتها، استهلت آمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كلمتها بتوضيح حصيلة الخسائر المادية والبشرية جراء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما حرصت الأغا على توجيه التحية لكل الدول العربية التي ساندت ودعمت القضية الفلسطينية وفي المقدمة مصر ولبنان والأردن واليمن والعراق والجزائر، كما حييت الأغا الشعب اللبناني على صموده.

على الصعيد الآخر، وجهت رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، التحية والتقدير للجيش المصري، بمناسبة ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

في السياق ذاته أكدت زينب الغنيمي المحامية وعضو المجلس الإداري بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية - فرع غزة، أن هذه الحرب المسعورة ليست معزولة عما تعرض له الشعب الفلسطيني لما يقارب من قرن من الزمان، سواء من جرائم الإبادة الجماعية أو التهجير القسري من وطنه خلال نكبة عام 1948 سواء من قبل الاستعمار البريطاني أو من قبل عصابات المستوطنين.

وأشارت الغنيمي إلى أن حرب الإبادة تتسع تدريجيا لتشمل الضفة الغربية والتي سقط فيها حتى الآن (716) شهيد) منهم (159) أطفال و 19 نساء و 9 مسنين بينما وصل عدد الجرحي إلى 5700 جريح وجريحة".

من جهته، أكد الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالشرق الأوسط "الأونروا" أن ما حدث في قطاع غزة أبشع مما حدث في عام 1948، مشيرا إلى أن المقاومة الذاتية لدى قطاع غزة ضد الأمراض تلاشت إلى درجة وصول أنه من الممكن أن الهواء يقتل فلسطينيا.

وأضاف أبو حسنة أن قرار إعادة إعمار قطاع غزة هو قرار سياسي، حيث إنه تم تدمير قطاع غزة بالكامل خلال عام، ولذلك فإن مصطلح إعادة الإعمار أصبح غير واقعي.

وتضمنت الفعالية مقاطع فيديو وثق من خلالها عدد من الصحفيين الفلسطينين حصاد العام ونقل معاناة سكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي خلال عام كامل من تدمير كبير جراء القصف الإسرائيلي وخروج المستشفيات عن الخدمة، كما تم عرض فيلم وثائقي بعنوان الناجيات من الحرب، وفقرة شعرية، ألقتها عطاف جانم بعنوان كنعان يبلغ سن الضوء.