حالات اختناق في حريق مطعم شهير بمدينة الشيخ زايد

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أصيب عدد من الأشخاص بحالات اختناق في حريق نشب داخل مطعم شهير بالممشى السياحي على وصلة دهشور في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مطعم شهير بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارات الإسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في إصابة عدد من الأشخاص بحالات تم إسعافهم بمحل الحريق.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.