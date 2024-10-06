الأهلي يعلن قائمة سيدات اليد في بطولة إفريقيا بالمغرب

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أعلن محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثانية إلى جانب فريقي فلاورز البنيني، وأوتوهو الكونغولي.

‏‎وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏

نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- ألاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.