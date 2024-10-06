جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في شمال غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في شمال غزة، وطالب السكان بالانتقال إلى المواصي، جنوبي القطاع.

وحدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، طريقي شارع رشيد (البحر)، وصلاح الدين، للانتقال إلى منطقة المواصي، جنوبي قطاع غزة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وشدد أدرعي على أن شمال غزة "لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي في استشهاد 18 نازحاً فلسطينياً على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، أثناء تواجدهم داخل مسجد يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت المسجد، مشيرة إلى أن "عدداً من جثامين الأطفال وصلت المستشفى مقطوعة الرأس، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة".

ولفتت إلى أن "الطواقم الطبية تفاضل بين الإصابات في محاولة لإنقاذ عدد أكبر من المصابين بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية"، موضحة أن "معظم الجروح خطيرة".