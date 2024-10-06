جيرونا يفوز على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

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حقق فريق جيرونا، فوزا قاتلا أمام ضيفه أتلتيك بيلباو، بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، في إطار الجولة التاسعة من عمر الليجا.

وأضاع الضيوف، فرصة التقدم أولا، بعدما أهدر اللاعب أليكس بيرنجير، ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة 28 تصدى لها حارس جيرونا.

وفي الدقيقة 39، سجل أصحاب الأرض، هدف التقدم عن طريق الكولومبي ياسر أسبريا. ونجح أتلتيك بيلباو في إدراك التعادل عن طريق اللاعب أويان سانست في الدقيقة 41.

وأحرز اللاعب كريستيان ستواني، هدف الفوز القاتل لجيرونا في الدقيقة (90+9) من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع جيرونا رصيده إلى 12 نقطة في المركز 11، فيما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 14 نقطة في المركز السادس.