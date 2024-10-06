 الأردن يرسل طائرة مساعدات خامسة إلى لبنان - بوابة الشروق
الأحد 6 أكتوبر 2024 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأردن يرسل طائرة مساعدات خامسة إلى لبنان

عمان - بترا
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 1:20 م | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 1:20 م

أرسلت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحدـ، طائرة مساعدات خامسة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع (C130) باتجاه جمهورية لبنان، وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك.

وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد.

وتسعى المملكة الأردنية الهاشمية إلى دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة من خلال تسخير إمكاناتها وقدراتها لتعكس بذلك التزام المملكة في مد يد العون والمساعدة للجميع انطلاقاً من واجبها القومي والإنساني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك