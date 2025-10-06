أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلغاء الحفل الفني الذي كان من المقرر إقامته على المسرح الثقافي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك حدادًا على أرواح شهداء حادث مصنع المحلة الكبرى.

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية لا يمكن أن تحتفل بينما الحزن يملأ قلوب أبنائها، مشددًا على أن احترام دماء الشهداء ومشاعر أسرهم أسمى من أي مظاهر احتفال.

وأشار الجندي إلى أن القرار يأتي تقديرًا للمصاب الأليم الذي خيّم على المحافظة، واحترامًا للواجب الإنساني والوطني تجاه من فقدناهم من أبنائنا في الحادث المؤسف.

وأضاف أن "أسبوع الخير"، الذي تتواصل فعالياته في مختلف مراكز ومدن المحافظة، هو الاحتفال الحقيقي بالعيد القومي هذا العام، لما يتضمنه من افتتاح مشروعات خدمية وتنموية، وتوفير فرص عمل، ودعم مباشر للأسر الأولى بالرعاية.

واختتم محافظ الغربية بيانه قائلًا: "ما يتحقق من خير وتنمية خلال هذا الأسبوع نُهديه لأرواح أبنائنا الشهداء، فهم رمز العطاء والتضحية، وستظل الغربية وفية لهم، وعهدُنا أن يبقى العمل من أجل الناس هو لغتنا الدائمة، والعطاء هو احتفالنا الحقيقي بالعيد القومي".