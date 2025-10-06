رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري: أكثر من 80% بقاعدة الناجحين كفاءات

قال الدكتور محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا في انتخابات مجلس الشعب السوري، إنه جرى التركيز في الشروط التي وضعت في النظام الانتخابي المؤقت والتركيز على الكفاءات وخاصة أصحاب الخبرة العلمية والعملية لما تحتاجه سوريا في قادم الأيام للعمل على تصحيح وإعادة كتابة القوانين والأنظمة التي تنظم عمل السلطات.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن نتائج الانتخابات أخرجت أكثر من 80% من مقاعد الناجحين لفئة الكفاءات وهو أمر جيد للغاية وأن الانتخابات تصير بشكل صحيح، مشيرا إلى أن نسبة حضور النساء دون المتوقع.

وتابع أن المجتمع السوري ذاخر بالمكونات المتعددة والمتنوعة على مستوى الطوائف والمذاهب وحتى على مستوى القوميات.

وأشار إلى أن النتائج أفرزت عن تمثيل جيد للغاية للكثير من أطياف المجتمع السوري، بينما كان هناك تمثيل ضعيف لبعض المكونات.

وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم، القرار رقم 66 المتضمن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة في القرار أنّ باب الطعون يفتح على العملية الانتخابية (الدعاية الانتخابية- عملية الاقتراع وفرز الأصوات) حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم.

ولفتت اللجنة في قرارها إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، في ما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية، بحسب وكالة سانا.