إندونيسيا تمنع حفلا للمغني الأمريكي إسرائيل هوتون بسبب دعمه إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حظرت إندونيسيا حفلا كان مقررا لمغني موسيقى "الجوسبل" الأمريكي، إسرائيل هوتون، وفرقته "إسرائيل آند نيو بريد"، وذلك بسبب الجدل بشأن دعم هوتون الملحوظ لإسرائيل.

وكان من المقرر إقامة الحفل في 24 أكتوبر بجاكرتا، في إطار جولة هوتون التي تحمل اسم "حتى يعلم العالم كله 2026".

وقال وزير تنسيق القانون وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات، يسريل إحسان ماهيندرا، إن عروض الجوسبل الخاصة بهوتون في بعض الدول الأخرى، استُخدمت للترويج للدعم السياسي لإسرائيل، بما يشمل من خلال عبارة "أنا أقف مع إسرائيل" التي رددها مرارا خلال حفلاته.

وتُعتبر هذه العبارة حساسة للغاية في إندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة، والتي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتدعم منذ فترة طويلة استقلال فلسطين.

وأكد يسريل أن الحكومة لا تعارض موسيقى الجوسبل أو الأنشطة الدينية.