 جهود أمنية مكثفة بالمنيا لكشف هوية جثة عثر عليها بمنطقة شرق المحطة ببني مزار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جهود أمنية مكثفة بالمنيا لكشف هوية جثة عثر عليها بمنطقة شرق المحطة ببني مزار


نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 2:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 2:41 م

يبذل رجال البحث الجنائي بمركز شرطة بني مزار في محافظة المنيا، جهودهم لكشف لغز العثور علي جثة مجهولة الهوية لذكر عثر عليها أهالي منطقة شرق المحطة، ملقاة بأحد الشوارع.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة بمنطقة شرق المحطة ببني مزار.

وبالفحص وانتقال ضباط مباحث مركز شرطة بني مزار بقياده المقدم بلال الجنايني رئيس فرع البحث الجنائى شمال المحافظة، تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لرجل ملقاة بجوار أحد المحلات بالمنطقة، وجار معرفة ملابسات الحادث وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.


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