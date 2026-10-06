 عموتة يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عموتة يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 7:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 7:26 م

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة بترول أسيوط، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلًا من:

محمد الشناوي، ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، سفيان بن جديدة، أكرم توفيق، حسين الشحات، عمر الساعي، أشرف بن شرقي، عمر معوض، محمد مجدي أفشة، علي محمود، توفيق محمد، كريم فؤاد، محمد رأفت، حمزة علاء، محمد عبد الله، ومحمد السيد.

واختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته للمباراة المرتقبة أمام بترول أسيوط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء غد الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.


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